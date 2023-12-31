Поселок в Карелии остался без воды

Коммунальная беда случилась в Лахденпохском районе. Проблемы с водоснабжением поселка в Карелии никак не могут устранить.

Проблемы с водоснабжением Ихалы начались 29 декабря - перегорел погружной насос. Ремонтные работы проводили 30 декабря, оборудование заменили, но насос оказался слабеньким.

«В п. Ихала на водозаборе заменен погружной насос. В связи с тем, что он меньшей мощности, чем был ранее, система заполняется медленно, сильного напора воды пока не ожидается»,

- сообщали в администрации накануне в 22:30.

Однако утром в воскресенье вода в поселке пропала снова. На водозаборе произошла авария.

31 декабря работы продолжаются, так утверждают в сообществе «Лахденпохский район». Людям начнут подвозить воду с двух часов дня. // фото с VK-паблика «Лахденпохский район»