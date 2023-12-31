Погибшего на СВО сержанта похоронили в Карелии

В Прионежском районе в последний путь проводили сержанта Андрея Червенчука. По словам главы администрации Прионежского района Григория Шемета, карельский боец погиб героически, исполняя воинский долг.

В ходе специальной военной операции Андрей Червенчук был старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового батальона.

Администрация района принесла родным и близким соболезнования. // фото с VK-страницы Григория Шемета