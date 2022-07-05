Портал «Культура» проведет прямую трансляцию балета «Алиса»

6 и 7 июля в Музыкальном театре Карелии состоится премьера авторского балета Кирилла Симонова «Алиса» (6+). Балет поставлен по мотивам сказки «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. В среду балет будет транслировать портал «Культура», так что посмотреть смогут все, кто не смог приобрести билет, рассказали в региональном министерстве культуры.

Постановщики спектакля рассказали, что им удалось перенести на сцену то, что окружает людей в современной жизни и совместить с миром Кэрролла. Например, в балете появился образ метро, ставшего кроличьей норой, переносящей Алису в фантастический сон, знакомые сцены и персонажи получили в спектакле неожиданные решения. По признанию постановщиков, особое удовольствие в работе им доставляла музыка, написанная известным московским композитором Ефремом Подгайцем. Как отметил дирижер-постановщик Анатолий Рыбалко, музыка нового балета весьма непроста с точки зрения исполнения, но очень выразительна и легко воспринимается на слух.

Главные партии исполняют солисты Московского академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. В спектакле заняты балетная труппа карельского театра и детская балетная студия. (фото пресс-служба Минкультуры РК)