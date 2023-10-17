Популярное шоу вернется в эфир Первого канала

Шоу «Модный приговор» вскоре вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, съемки новых выпусков популярной программы начнутся в конце октября. Пока что не ясно, будет ли передача выходить ежедневно или только по выходным дням. Оба варианта сейчас обсуждаются.

При этом отмечается, что в «Модный приговор» не вернется его бессменный ведущий Александр Васильев. Съемки пройдут без известного историка моды. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters