Популярное шоу вернется в эфир федерального канала

На Первом канале снова будут транслировать шоу «Модный приговор» (6+), сообщает «Лента». Состав ведущих частично изменится после продолжительного перерыва.

Выход первого выпуска развлекательного шоу запланирован на 2 января, зрители смогут посмотреть передачу о модных перевоплощениях героев в 10:15.

В передаче по-прежнему будет участвовать стилист Эвелина Хромченко, а кто будет «судьей» и «защитником» – скоро узнаем. // фото unsplash.com/ Andrej Lisakov