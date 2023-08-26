Популярное кафе на пляже сгорело в Петрозаводске

Пожар уничтожил кафе на пляже в Лососинном. Об этом сообщили очевидцы в группе «Весь Петрозаводск | Карелия»/ВКонтакте.

В кадре видно, что с огнем борются спасатели. Однако пламя уже практически полностью уничтожило строение, увидеть это можно здесь.

Пользователи в комментариях пишут, что место было очень красивое, и выражают сожаление. Некоторые предполагают, что пожар – дело рук конкурентов. // фото: скриншот видео «Весь Петрозаводск | Карелия», видео: Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии