Ночью в Карелии столкнулись легковушка и питбайк, погиб человек

Сегодня ночью на трассе «Пряжа – Сортавала» в Карелии погиб человек. Смертельное ДТП произошло в 01:21, сообщили в группе ОПС по Пряжинскому району ВКонтакте.

Столкнулись легковой автомобиль и питбайк, это случилось на 417-м километре автодороги.

На место выехали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Кто именно погиб, не сообщается. Вероятнее всего, это байкер. Пострадавших в аварии нет,только погибший. // фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»