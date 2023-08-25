Пикап Mitsubishi L 200 перевернулся на крышу под Петрозаводском

Авария произошла вечером в пятницу на седьмом километре Пиньгубского шоссе.

Пикап оказался за пределами проезжей части. По непонятной пока причине автомобиль «Митсубиши L 200» выехал с асфальта и перевернулся на крышу, сообщили в паблике соломенских пожарных. Водителю понадобилась помощь врачей после ДТП.

На месте аварии работали пожарные, сотрудники ДПС и «скорая». // фото «Петрозаводск говорит»