25 августа 2023, 21:31
Пикап Mitsubishi L 200 перевернулся на крышу под Петрозаводском
В результате пятничной аварии травмы получил один человек
Авария произошла вечером в пятницу на седьмом километре Пиньгубского шоссе.
Пикап оказался за пределами проезжей части. По непонятной пока причине автомобиль «Митсубиши L 200» выехал с асфальта и перевернулся на крышу, сообщили в паблике соломенских пожарных. Водителю понадобилась помощь врачей после ДТП.
На месте аварии работали пожарные, сотрудники ДПС и «скорая». // фото «Петрозаводск говорит»