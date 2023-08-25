Один человек получил травмы в аварии на проселочной дороге

Вечером в пятницу в Пряжинском районе произошла авария. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.

Дорожное происшествие случилось на дороге к поселку Сяпся. Автомобиль получил механические повреждения, в салоне сработали подушки безопасности.

На месте инцидента работали спасатели и ГИБДД. По сообщению пряжинских спасателей, в результате ДТП травмы получил один человек. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson