25 августа 2023, 19:37
Один человек получил травмы в аварии на проселочной дороге
Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево вечером 25 августа
Вечером в пятницу в Пряжинском районе произошла авария. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.
Дорожное происшествие случилось на дороге к поселку Сяпся. Автомобиль получил механические повреждения, в салоне сработали подушки безопасности.
На месте инцидента работали спасатели и ГИБДД. По сообщению пряжинских спасателей, в результате ДТП травмы получил один человек. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson