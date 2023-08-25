Мужчина разбил бутылку о голову знакомого и напал на него с розочкой

Между мужчинами в Кондопоге на фоне неприязни возник конфликт, разойтись мирно они не смогли.

По версии следователей, нетрезвый мужчина ударил знакомого бутылкой по голове. После чего он, «используя фрагмент стекла в качестве оружия», ударил оппонента в область предплечья и лица. Потерпевший получил ранения, которые квалифицировали, как легкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело после апрельских событий в городе бумажников. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. // фото unsplash.com/ Chuttersnap