25 августа 2023, 17:48
Происшествия

Мужчина разбил бутылку о голову знакомого и напал на него с розочкой

Житель Карелии стал обвиняемым в деле об умышленном причинении легкого вреда здоровью

Между мужчинами в Кондопоге на фоне неприязни возник конфликт, разойтись мирно они не смогли.

По версии следователей, нетрезвый мужчина ударил знакомого бутылкой по голове. После чего он, «используя фрагмент стекла в качестве оружия», ударил оппонента в область предплечья и лица. Потерпевший получил ранения, которые квалифицировали, как легкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело после апрельских событий в городе бумажников. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. // фото unsplash.com/ Chuttersnap

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Кондопога
бутылка