Популярная телеведущая переболела коронавирусом

Известная ведущая телеканала «Россия 1» переболела коронавирусом. Заразилась она от членов своей семьи. Об этом Наиля Аскер-заде сообщила в Telegram, пишет сегодня РБК.

«Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавируса»,

– написала ведущая.

Она рассказала, что вся ее семья заразилась коронавирусом, поэтому средства защиты были бесполезны.

«Ковид ждал меня дома. Когда я поняла, что мне его не избежать, изолировалась и делала сама себе экспресс-тесты дважды в день»,

– написала Аскер-заде.

Она отметила, что благодаря этому заболевание удалось выявить в первые 12 часов.

Телеведущая поблагодарила врачей за то, что спасли ее и ее близких. Аскер-заде сообщила, что сейчас уже здорова, а болезнь прошла с «минимальными из возможных потерь».