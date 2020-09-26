Популярная телеведущая переболела коронавирусом
Известная ведущая телеканала «Россия 1» переболела коронавирусом. Заразилась она от членов своей семьи. Об этом Наиля Аскер-заде сообщила в Telegram, пишет сегодня РБК.
«Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавируса»,
– написала ведущая.
Она рассказала, что вся ее семья заразилась коронавирусом, поэтому средства защиты были бесполезны.
«Ковид ждал меня дома. Когда я поняла, что мне его не избежать, изолировалась и делала сама себе экспресс-тесты дважды в день»,
– написала Аскер-заде.
Она отметила, что благодаря этому заболевание удалось выявить в первые 12 часов.
Телеведущая поблагодарила врачей за то, что спасли ее и ее близких. Аскер-заде сообщила, что сейчас уже здорова, а болезнь прошла с «минимальными из возможных потерь».