Популярная актриса поделилась секретами стройной фигуры

Российской актрисе Равшане Курковой в свои 39 удалось сохранить потрясающую фигуру. Дело не только в хрупком телосложении Равшаны, но и в режиме питания и тренировок. Звездная брюнетка поделилась секретами своей стройности на своей странице в Instagram, рассказал корреспондент Cosmopolitan.

После многочисленных просьб поклонниц брюнетка рассказала о своем режиме. Она призналась, что посещает тренажерный зал пять раз в неделю, но главным является не спорт, а питание.

«Сразу скажу, фитоняшкой мне не стать»,

- заявила Равшана. Она заметила, что ест всё что хочет и поэтому у нее никогда не будет идеальных кубиков.

Звезда сериала «А у нас во дворе…» перечислила продукты, которые не любит, поэтому никогда не ест. К ним относится фастфуд, хлеб и выпечка, колбасные изделия, пакетированные соки, консервы, алкоголь и чай из пакетиков.

«Вот что входит в мой рацион питания: много воды (из стеклянной бутылки), морепродукты, рыба, овощи, фрукты (особенно, сухофрукты), хороший чай, гречка, рис, макаронные изделия из твёрдых сортов, овощные супчики, бульоны, мясо (телятина, баранина, утка)»,

- раскрыла секреты стройной фигуры Куркова.

Она призналась, что хотела отказаться от мяса, но из-за плохого самочувствия не смогла. Актриса ест маленькими порциями и старается не наедаться до отвала.

«В общем, ничего особенного - умеренность в еде, отказ от химии и того, что организму не хочется, дружба со спортом - вот и весь секрет»,

- написала Равшана в Instagram.