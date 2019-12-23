Популярную певицу засмеяли за выбор необычного имени для дочери

Пользователи рунета подняли певицу Анну Шурочкину, более известную как Нюшу, на смех. Причина критики - необычное имя, которое Нюша дала своей дочери. Новорожденную назвали Симбой.

- заявила Нюша изданию Hello, которому дала интервью.

Подписчики сразу начали возмущаться, вспоминать анимационный фильм студии Disney «Король Лев», сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Хорошо хоть не Пумба», - прокомментировала @1991_aleksandra.

«Реально Симба? Радует, что не Чунга-Чанга», - присоединилась к обсуждению @maria_mash.

«Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?» - возмутился @markus_ricardo1.

«Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя - единственная в своем роде. Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант - Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло»,