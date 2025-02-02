«Поплывшие» плиты моста в Петрозаводске восстановят лишь в апреле

Жители Петрозаводска обнаружили подмыв грунта у путепровода на Комсомольском проспекте, что привело к сползанию облицовочных плит. Фотографии повреждений появились в местных группах в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Горожане выразили опасения по поводу состояния конструкции. В администрации Петрозаводска подтвердили, что специалисты уже провели обследование объекта.

Заместитель главы города Михаил Ершов пояснил, что подвижки грунта не представляют угрозы для несущей способности моста. Тем не менее, власти намерены устранить последствия подмыва. Однако восстановительные работы запланированы лишь на апрель. // фото: «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка»/ВКонтакте