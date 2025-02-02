Водителей попросили отказаться от поездок из-за последствий снегопада

В ночь с 1 на 2 февраля на Петрозаводск и ряд районов Карелии обрушился мощный снегопад, вызвавший серьезные затруднения на дорогах. В региональном управлении дорожного хозяйства сообщили, что последствия непогоды устраняются в круглосуточном режиме.

В Кондопожском ДРСУ уточнили, что утром состоялось оперативное совещание, на котором специалисты оценили дорожную ситуацию и распределили ресурсы для максимально эффективной работы. Очистка снега ведется в приоритетном порядке на наиболее загруженных участках.

Жителям Петрозаводска рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте, пока дорожная обстановка не стабилизируется. Коммунальные службы продолжают расчищать улицы, однако из-за большого количества осадков ситуация остается сложной. // фото: Кондопожское ДРСУ