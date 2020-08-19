Попавший в ДТП легковой автомобиль отлетел в автобус

Групповая авария произошла сегодня вечером в районе пересечении улиц Ключевая и Судостроительная в столице Карелии.

Участниками дорожного происшествия стали автомобили ВАЗ-21099, «Тойота» и автобус, передает dtpptz.ru. Авария обошлась без жертв. Камеры уличного видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру» запечатлели момент столкновения.

ПАЗ двигался вниз по Ключевой. Автомобиль «Тойота» выезжал на перекресток с улицы Судостроительная, со стороны Антонова. Автомобиль ВАЗ двигался по улице Ключевая вверх. Сперва в районе пешеходного перехода столкнулись два легковых автомобиля. Двигавшийся по «зебре» пешеход успел отбежать. После столкновения ВАЗ развернуло и откинуло на автобус. Произошло касательное столкновение.