Попавшим в сложную ситуацию петрозаводчанам бесплатно помогут юристы

Граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут обратиться к юристам. Им окажут помощь бесплатно, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

По вопросам права жителей карельской столицы проконсультируют студенты и преподаватели Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции.

Прием проходит в Петрозаводске по средам и понедельникам с 16 до 18 часов. Граждан консультируют на улице Онежской Флотилии, 51, в аудитории № 10 и на улице Германа Титова, 3 в кабинете № 103.

На прием нужно предварительно записаться. Это можно сделать по телефонам: 8(8142)57-96-91, 57-97-77 и по электронной почте: sfrp.dekan@sfrp.ru, sfrp10@mail.ru. // Фото: rafabordes/pixabay.com