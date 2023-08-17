Помойки Петрозаводска: станет ли чище при новых подрядчиках?

Текст: Елена Малишевская

Состояние контейнерных площадок в Петрозаводске остается одной из самых острых городских проблем. Многие из них захламлены, завалены старой мебелью, мелкий мусор разносится по дворам. Не говоря уже об автомобильных шинах, которые относятся к отходам четвертого класса опасности – выбрасывать их на помойку запрещено действующим законодательством. Мэрия заключила два контракта на дополнительную уборку: в рамках первого подрядчик уберет 158 кубических метров мелкого мусора, согласно второму вывезут 550 кубических метров старых покрышек. Спасет ли это Петрозаводск от грязи и полчищ крыс? Скорее всего, нет, слишком маленькие объемы. Но на какое-то время, надеемся, станет чище.

Вот такая помойка находится у детского сада на ул. Зайцева. Крысы бегают прямо по площадке дошкольного учреждения.

А это контейнерная площадка у дома 14 по ул. Перттунена.

«Желтого ящика для раздельного мусора нет, так куда-то и один зеленый подевался. Регулярно все это выглядит вот так»,

- жалуются жильцы дома.

Впрочем, чтобы увидеть такую картину, необязательно находиться на Зареке или на Октябрьском проспекте. В самом центре города, стоит только зайти во двор, – тот же раскиданный мелкий мусор и те же старые шины.

«За «Аурой» стоят помойки: одна сожжена и перевернута, около других полный бардак... Это портит хорошее впечатление о городе».

В Петрозаводске всего около 600 контейнерных площадок. 318 из них муниципальные, остальные – частные придомовые. Первым повезло больше: теперь за их уборку будут отвечать два новых подрядчика. С индивидуальным предпринимателем Осиповым И.В. заключен контракт на 597 тысяч рублей – он очистит городские контейнерные площадки от мелкого мусора. Второй договор на 550 тысяч рублей подписали с ООО «ПКФ Втормет» - предприятие вывезет на утилизацию старые покрышки. Начальник управления городского хозяйства Артур Пеуша в этих подрядчиках уверен.

«У них есть опыт и все необходимые ресурсы для выполнения контракта».

Артур Пеуша подчеркивает, что строительный мусор, оставшийся после капитального ремонта, а также автомобильные покрышки являются отдельными видами отходов. Они не подлежат размещению на контейнерных площадках и должны утилизироваться особым способом.

Начальник управления городского хозяйства Артур Пеуша

«Лица, которые складируют такие отходы, нарушают законодательство, к ним могут быть предприняты штрафные санкции. Есть муниципальное предприятие «Автоспецтранс», которое занимается приемом покрышек - на Вытегорском шоссе, 82. По четыре шины от каждого гражданина принимают бесплатно».

Депутат Петросовета Александр Болдырев рассказал, что опыт наказания за незаконное выбрасывание покрышек на помойку в Петрозаводске уже есть. На улице Балтийской контейнерная площадка находится рядом с шиномонтажом. Можно представить, какое количество старой резины там скапливалось. Установили видеокамеры, увидели, что приезжает машина с прицепом, выгружает покрышки. Было написано соответствующее заявление в МВД, составлен протокол о правонарушении, штраф по этому делу уже оплачен.

Депутат Петросовета Александр Болдырев

«Осенью мы организовывали объезд около двадцати контейнерных площадок, и с них было вывезено десять самосвалов шин на утилизацию. К сожалению, такая проблема остается: операторы не должны вывозить покрышки, это обязанность граждан и юридических лиц. Шины принимает не только "Автоспецтранс" напрямую: в месяцы, когда происходит массовая сезонная «переобувка» машин, в разных точках города работают передвижные пункты по сбору старых покрышек»,

- рассказал депутат Болдырев.

Кстати, сам Болдырев пользуется не муниципальной, а частной придомовой контейнерной площадкой. Но уверяет, что он, как и все депутаты Петросовета, «болеет душой за чистоту города», поэтому и проголосовал за поправки в бюджет, позволившие заключить контракты с подрядчиками.

На Питкярантской, 10 мы увидели, как работает новый подрядчик: рабочие тщательно собрали мелкий мусор. Честно говоря, такой чистой контейнерной площадки мы не видели нигде в Петрозаводске. Надолго ли она останется опрятной?

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова уверена, что если бы сами жители города по-другому относились к содержанию мусорных площадок, то не пришлось бы выделять из бюджета деньги на дополнительные меры. А эти средства можно было бы потратить на что-то другое, полезное для петрозаводчан.

«На содержание контейнерных площадок в этом году администрация уже потратила 2,5 миллиона рублей. На аналогичную сумму недавно были обустроены детская и спортивная площадки в районе дома № 27 по Лесному проспекту. То есть если бы все пользователи надлежащим образом размещали отходы, то на уже потраченные средства можно было построить еще одну детскую или спортивную площадку, или использовать деньги на другие созидательные цели»,

– отметила Юлия Мизинкова.

Городские власти напоминают: о фактах невывоза мусора горожане могут сообщать на горячую линию регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по телефону: 8 (8142) 79-82-86. Колл-центр принимает звонки каждый день с 8:00 и до 20:00.

Что касается борьбы с крысами, то очередную дератизацию администрация Петрозаводска обещает провести в сентябре. Посмотрим, может быть, она будет более успешной, чем все предыдущие. // Фото: Елена Малишевская, группа "Подслушано в ПТЗ".