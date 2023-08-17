Заключенные в Карелии вырастили тонну овощей

Осужденные вырастили богатый урожай овощей в теплице республиканской больницы № 2 в Медвежьегорске. Об этом сообщили в паблике УФСИН Карелии ВКонтакте.

Общая площадь посадок составляет 180 квадратных метров, весной в теплице посадили рассаду помидоров, огурцов и кабачков. Потом заключенные ухаживали за растениями, а в августе начали сбор урожая.

- Овощи из наших теплиц и парников позволяют разнообразить рацион питания лиц, преступивших черту закона, также развитие растениеводства способствует созданию для них дополнительных рабочих мест, - отметили в УФСИН. // фото: freepik.com