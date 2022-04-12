Пользователям рассказали о новых возможностях WhatsApp

У пользователей WhatsApp может появиться возможность рисовать прямо в приложении мессенджера. Об этом сообщает РИА Новости.

В WhatsApp существуют инструменты для рисования, но свежее обновление расширит набор инструментов, которые предлагаются в программе. Сейчас у юзеров есть доступ к единственному карандашу для рисования.

Новый набор инструментов для рисования позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью заметки. Пользователям мессенджера дадут три новых значка для карандаша и инструмент размытия.

Опцию сейчас тестируют. Позже программа тестирования будет расширена, а потом функция может появиться и в общедоступной версии WhatsApp. Фото pixabay.com/Webster2703