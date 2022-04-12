На Солнце произошла мощная вспышка, на Земле ожидается магнитная буря

Утром 11 апреля около центра диска Солнца произошла мощная вспышка, которая сопровождалась длительным выбросом корональных масс точно в сторону Земли. Об этом сообщает паблик AstroAlert.

По прогнозу, 14 апреля к нашей планете прибудет необычайно плотный солнечный ветер. Ожидается мощная геомагнитная буря, которая будет длиться более полусуток.

Точное время начала бури предсказать пока что невозможно. Фото: паблик AstroAlert