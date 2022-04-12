Диетолог назвала продукт для продления молодости

Профессор из Гарварда Ума Найду назвала продукт, регулярное употребление которого может помочь продлить молодость и снизить риск развития деменции. Слова диетолога приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

За годы работы Найду выяснила, что черника способна замедлить старение и даже частично восстановить психическое здоровье.

Специалист объяснила, что ягода богата флавоноидами, которые снижают риск старения мозга и деменции. Кроме того, в ее составе есть природные антиоксиданты, способные остановить воспалительные процессы в кишечнике и мозге.

Если употреблять чернику ежедневно, то, по словам доктора Найду, можно восполнить дефицит фолиевой кислоты, недостаток которой ведет к неврологическим заболеваниям. Диетолог советует есть чернику в свежем виде в качестве здорового перекуса, делать из нее мороженое и добавлять в пудинги. Фото pixabay.com/Pexels