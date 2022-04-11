Еще две европейские страны открылись для россиян

Дания и Швеция подтвердили, что снимают все ограничения на въезд для россиян. Обе страны возобновили прием документов на все типы виз, в том числе туристические, передает АТОР.

Правда, добираться придется с пересадкой – через Стамбул или Дубаи, прямых рейсов из России нет. Зато не нужны ни ПЦР-тесты, ни справки о вакцинации.

Стандартное время рассмотрения заявлений на визу в Данию для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (без учета доставки паспорта).

В посольстве Швеции обращают внимание на то, что срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать». По этой причине количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы в России, будет ограниченным. Заявку на визу в Швецию можно подавать за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней до въезда.

Для граждан из РФ также открыты Норвегия и Исландия, правда, первая страна пока не выдает краткосрочные визы для поездок с туристическими целями. В Северной Европе на сегодняшний день осталась одна страна, не распахнувшая границы для массового туризма. Это Финляндия. // Фото: djedj/pixabay.com