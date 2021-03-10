Пользователи Интернета жалуются на сбои в работе сайтов органов власти

В работе сайтов органов государственной власти России произошел сбой. Проблемы начались около 12 часов по московскому времени 10 марта, сообщает «Интерфакс».

Пользователи жалуются, что у них не открываются сайты Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств. Сайт Роскомнадзора также недоступен.

Ранее сегодня Роскомнадзор объявил, что приступает к замедлению работы соцсети Twitter в России из-за того, что руководство соцсети систематически не выполняет его требования и не удаляет запрещенный в России контент. В РКН отметили, что, если компания продолжит игнорировать требования ведомства, сайту грозит блокировка. Фото v-pravda.ru