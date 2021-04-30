Полуторагодовалый ребенок погиб сегодня в Карелии

Сегодня в Прионежском районе Карелии на прогулке погиб полуторагодовалый мальчик. Трагедия произошла в поселке Пай, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, ребенок гулял со своим семилетним братом. В какой-то момент мальчик отвлекся и его маленький брат остался без присмотра. Ребенок попал на территорию частного домовладения и упал в небольшой искусственный водоем, в котором утонул.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшей трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Фото konakovograd.ru