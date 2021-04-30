Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Петрозаводске

Сегодня в 18:05 в Петрозаводске на Карельском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах (левый верхний угол) видно, как легковой автомобиль, выезжавший на проспект, не уступил дорогу мотоциклу, который двигался в сторону Древлянки. В результате инцидента байкер оказался на земле.

На месте происшествия работали скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших пока нет.