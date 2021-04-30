В рассаде цветов, завезенной в Петрозаводск, выявлен опасный вредитель

Специалистами отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Россельхознадзора Карелии в Петрозаводске в посадочном материале выявлен карантинный объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg), сообщается на сайте ведомства.

Зараженными опасным паразитом оказались четыре партии рассады цветочных культур из Оренбургской области. Наличие опасного насекомого подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Собственником указанной подкарантинной продукции принято решение об ее уничтожении.

Управление Россельхознадзора напоминает, что западный цветочный трипс в настоящее время является наиболее опасным из трипсов и поражает большое количество культур закрытого грунта. Встречается на большом количестве различных растений, включая сельскохозяйственные и декоративные культуры в теплицах, а также на различных сорняках. Этот вредитель наносит особенно заметный ущерб как тепличным, так и декоративным культурам.

В случае обнаружения карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, жителей Карелии просят обращаться в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по адресу: Петрозаводск, улица Мурманская, дом 22. Телефон 8 (8142) 56-60-40. E-mail: fitorsn@yandex.ru. // Фото: freeseedsonline.com