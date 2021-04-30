30 апреля 2021, 15:28
Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения запечатлела дорожное происшествие на улице Куйбышева
Сегодня в Петрозаводске на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина произошло ДТП. Инцидент случился в 14:34 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как один из участников аварии поворачивал направо с проспекта. В это время другой автомобиль ехал на большой скорости по улице Куйбышева в прямом направлении. Водителям не удалось избежать столкновения.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.