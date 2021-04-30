Женщина убила сожителя за просьбу выключить телевизор и свет

57-летнюю жительницу Беломорского района признали виновной в убийстве своего сожителя. Криминальная история произошла в ночь с 10 на 11 января 2021 года. Пара выпивала. В какой-то момент мужчина собрался спать и потребовал, чтобы женщина выключила телевизор и свет в комнате, но та отказалась. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина стал душить подругу, а та, схватив нож, ударила его в область сердца, рассказали в прокуратуре.

Осознав содеянное, женщина попыталась помочь сожителю. Она предложила остановить кровотечение и вызвать «скорую», но потерпевший отказался от вызова медиков. Затем пара продолжила выпивать, а после оба легли спать. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что сожитель мертв.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперты заключили, что смерть мужчины наступила от колото-резаного ранения груди, в том числе с повреждением сердца. В суде женщина признала вину, раскаялась и пояснила, что совершила преступление под влиянием алкоголя. Суд назначил жительнице Карелии наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. (фото yugtimes.com)