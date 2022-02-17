Положено начало комплексному развитию Октябрьского района

На заседании Законодательного Собрания Карелии 17 февраля парламентарии поддержали поправки в региональный бюджет на 2022 год. Часть средств по инициативе Главы Карелии направлена на модернизацию ветхой коммунальной инфраструктуры Октябрьского района Петрозаводска.



Председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина отметила, что в настоящее время на реализацию проекта выделен федеральный инфраструктурный кредит в объеме 1,2 млрд рублей. Средства направят на модернизацию электрических сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения.

Сегодня мы приняли изменения в республиканский бюджет. В частности, они позволят профинансировать реконструкцию коммунальной инфраструктуры - обеспечить жителей Октябрьского района надежным энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотведения. 800 млн рублей - это целевые средства, которые поступят в бюджет Петрозаводска в этом году для заключения договоров на технологические подключения. Еще 400 млн рублей перейдут на следующий год,

- отметила депутат.



Потребность в реализации проекта высока, так как у жителей района часто возникают проблемы, связанные с работой коммунальной системы, уверена парламентарий.



Напомним, программа комплексного развития территории Октябрьского района включает реновацию жилья, позволит подключить к сетям новые многоквартирные жилые дома, которые будут построены на участках, освободившиеся после расселения и сноса аварийного жилья.