Половине россиян перестало хватать зарплаты на основные нужды

Почти половина работающих россиян не может покрыть зарплатой свои основные нужды. Таковы данные опроса, проведенного порталом hh.ru, его результаты приводит РБК.

В исследовании поучаствовали почти 5 тысяч российских работников и соискателей, оно было проведено в первой половине октября. По итогам опроса выяснилось, что только 20% россиян хватает зарплаты на все необходимое для жизни. Для сравнения, в 2021 году доля таких людей составляла 36%.

45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на удовлетворение необходимых потребностей. Два года назад таких было 25%.

Согласно данным опроса, еще у 36% жителей страны зарплата с трудом покрывает основные нужды. // Фото «Петрозаводск говорит»