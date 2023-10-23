Единое время запрета на шум дома определят в России

Сегодня, 23 октября, в Госдуму внесут дополненный законопроект о тишине в жилых домах. Он предусматривает единое по всей России время запрета на шум, пишут «Известия».

Авторы закона предлагают ввести ограничения с 23:00 до 07:00. Также законопроект вводит единое время для шумных строительных работ - с 09:00 до 19:00, причем лишь в будни и с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Жильцы домов получат право «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК)», которые будут заниматься профилактикой и фиксацией противоправных действий нарушителей тишины.

Штрафы для нарушителей будут такими: за совершенное впервые правонарушение - от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. руб. - для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. руб. - для юридических лиц. // фото: 8photo/freepik.comhttp://tz.ru/