Полотна ведущих музеев России встретились в Карелии

Освоение северного пейзажа в русской и зарубежной живописи происходило достаточно долго. Потребовались десятилетия, чтобы художники, воспитанные на средиземноморских пейзажах, обратили свои взоры сначала на просторы Центральной России, а затем открыли северную природу.

Художники увидели в ней величественную, суровую, затаившуюся красоту, улавливали и передавали возвышенность образа мыслей, которую она рождает. Сакральным художественным пространством стал «русский Афон» – Валаам, с которого вышли гениальные полотна, полные глубокой философии и духовности.

Фотографии сделал - Волков Александр

Мещерский А.И. Вид в Финляндских шхерах. 1886. Музей изобразительных искусств Республики Карелия

А теперь, в наше время, у петрозаводчан и гостей города есть уникальная возможность посетить выставку, на которой все работы посвящены жителям сурового северного края, величественным и прекрасным северным пейзажам, а также быту и верованиям северных народов и освоению Русского Севера. Ведь впервые в истории в Музее изобразительных искусств Карелии одновременно экспонируют шедевры из Третьяковской галереи, Русского музея, а также музеев Мурманска и Карелии, посвященные единой тематике - суровому северному краю!

Свешников Д.К. Хозяин тундры. 1957. Государственная Третьяковская галерея

Около сотни произведений знаменитейших художников собрали из лучших музеев России, чтобы объединить их под одной идеей, одной тематикой - "Русский Север". Это уникальное культурное событие не только для нашей республики, но и для всей России! Специалистами музейного дела и искусствоведами была проведена колоссальная работа по отбору и транспортировке полотен, написанных на севере или под впечатлением от него. Не стоит упускать такую возможность, ведь прикосновение к прекрасному делает душу человека чище и просветлённее.

Крайнев В.В. В порту. 1930. Мурманский областной художественный музей

Организаторы сообщают, что для безопасности гостей вход в музей осуществляется в маске. В фойе находятся дезинфицирующие средства и температурный контроль. На экспозиции между людьми рекомендуется соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 м. Музей принимает посетителей каждый день кроме понедельника с 10:00 до 18:00, в четверг организованы часы дополнительного вечернего приема до 20:00, что удобно для тех, кто любит провести душевный вечер после трудового дня. Продажа билетов в кассе прекращается за 30 минут до закрытия музея. Стоимость билетов 50-300 руб.

Если Вы любитель глубокого погружения в искусство, то экскурсионное обслуживание можно заказать по телефону 78-37-13. Услуга аудиогид - с индивидуальным увлекательным рассказом о шедеврах доступна в кассе музея. Каждое устройство имеет функцию дезинфекции и обрабатывается после использования. Стоимость аудиогида - 100 руб. Проведите время увлекательно всей семьей, воспользуйтесь бесплатными маршрутными листами с интересными заданиями, которые можно выполнять во время просмотра.

Выставка проводится в рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия.