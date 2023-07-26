Полкило марихуаны нашли у жителя Карелии

В Медвежьегорском районе возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. К незаконному обороту запрещенных веществ может быть причастен 43-летний местный житель.

К нему наведались полицейские. В доме оперативники нашли измельченную марихуану весом почти в полкилограмма.

Подозреваемый является потребителем наркотиков. Он признался, что выращивал марихуану для себя. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. // фото и видео материалы предоставлены пресс-службой МВД по РК