Попытка стать брокером оставила карельскую пенсионерку без миллиона

Петрозаводчанка потеряла деньги в ходе общения с настойчивыми и весьма убедительными проходимцами. Подвох она распознала не сразу.

Общение с неизвестными, пообещавшими ей прибыль на брокерской платформе, длилось с середины мая. Лжеброкер помог жительнице столицы Карелии создать аккаунт, пояснил, как перевести деньги. С тех пор она постоянно пополняла депозит, рассчитывая на прибыль. Но деньги достались не ей, а мошенникам. Женщина не смогла вывести деньги со счета, в итоге злоумышленники заполучили 1 100 500 рублей.

В полиции рассказали, что компания, с которой сотрудничала потерпевшая, не имеет лицензии и разрешения Центробанка, а в Интернете много отзывов разочарованных бывших клиентов.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.