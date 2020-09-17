Поликлинику за миллиард рублей намерены построить на Кукковке

В конце августа на согласование в Минздрав России ушла программа, предусматривающая строительство новой взрослой поликлиники на Кукковке, сообщает Петросовет.

«В настоящее время на Кукковке, где проживает порядка 30 тысяч человек взрослого населения, функционирует только небольшой филиал ГБУЗ «Городская поликлиника №4», который не закрывает полностью всех потребностей жителей в услугах первичной медико-санитарной помощи, в том числе в части доступности», - обосновывают свою позицию инициаторы.

На ранее отправленный запрос Минздрав России сообщил, что, во-первых, до 15 декабря 2020 года на региональном уровне необходимо утвердить программы модернизации первичного звена здравоохранения, включающие план мероприятий («дорожную карту») и сроки его реализации.

Также в официальном ответе отмечается, что 28 августа этого года проект региональной программы, «предусматривающий в том числе мероприятие по строительству Объекта с реализацией в 2023 – 2025 годах, ориентировочная стоимость – 1 000, 0 млн. рублей» направлен на рассмотрение и согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Депутаты Петросовета вместе с администрацией города уже подобрали место для поликлиники, это территория в районе зданий №11 и 13а по улице Ровио. Это центр микрорайона, одинаково удаленный от всех точек, кроме того, эта территория еще в советские годы предусматривалась под размещение на ней взрослой поликлиники.