Полиция вызвала студента, принесшего две гвоздики к Верховному суду

Несовершеннолетний студент принес две гвоздики к зданию Верховного суда России, после чего его вызвали в полицию. Об этом сообщает «Губерния Daily», информацию нашему порталу подтвердил источник в МВД.

Как пишет издание, 6 февраля учащийся автотранспортного техникума Петрозаводска возложил к Верховному суду Карелии две гвоздики. Он сделал это в рамках флешмоба, обсуждавшегося в телеграм-каналах. Акция должна была символизировать похороны судебной системы России и, очевидно, связана с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального. По информации «Daily», уже через несколько минут после случившегося молодому человеку позвонили из дежурной части полиции и пригласили явиться к ним.

Наш источник в правоохранительных органах подтвердил, что все случившееся имело место. Юноша возложил цветы к зданию Верховного суда, запечатлев это действо на видео, которое он выложил в Telegram. Сейчас, по словам источника, видео удалено (возможно, самим студентом). При этом никакого протокола в отношении молодого человека не составлено, поскольку он ничего не нарушил. // Фото: Губерния Daily