Полиция устроит массовые проверки водителей в Петрозаводске

В воскресенье, 26 ноября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Дорожные полицейские устроят массовые проверки водителей на улицах карельской столицы. Инспекторы будут искать пьяных автомобилистов.

Жителей карельской столицы просят не оставаться в стороне. Сообщить о людях, которые сели за руль в состоянии опьянения, можно по телефонам дежурной части: 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД