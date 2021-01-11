Полиция разыскивает мужчину, пропавшего без вести

Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Крюков Александр Юрьевич 1968 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 5 января, сообщает сайт МВД Карелии.

Приметы: на вид 52 года, рост 170 см, среднего телосложения, волосы прямые, седые.

Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, обут в темно-коричневые ботинки, имел темно-коричневую вязаную шапку.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении пропавшего, полиция просит позвонить по телефонам: +7 (814-2) 755-000, +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.

Фото с сайта МВД Карелии.