Полиция разыскивает мужчин, подозреваемых в преступлениях

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают двух мужчин, которые подозревают в совершении преступлений, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Пахомов Андриан Николаевич 1964 года рождения, подозреваемый в преступлении против личности.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: +7911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54, или 02 (с мобильного – 102).

Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Коноплев Николай Юрьевич 1979 года рождения, подозреваемый в совершении имущественного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: +7-981-402-06-14, +7-921-224-10-63.