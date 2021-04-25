Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, снятых на камеру

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД по Петрозаводску устанавливаются личности мужчин, запечатленных камерой видеонаблюдения. (Видео ниже)

Известно лишь, что дело происходит в одном из увеселительных заведений Петрозаводска.

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