25 апреля 2021, 17:52
Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, снятых на камеру
Гарантируется конфиденциальность сообщений
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД по Петрозаводску устанавливаются личности мужчин, запечатленных камерой видеонаблюдения. (Видео ниже)
Известно лишь, что дело происходит в одном из увеселительных заведений Петрозаводска.
Любую значимую информацию можно сообщать по телефонам: +7953-532-49-59 или +7953-542-00-88.
Конфиденциальность гарантируется.