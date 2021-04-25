СМИ сообщают о страшной аварии под Тулой

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Воловском районе Тульской области. В результате ДТП погиб один человек, еще девять пострадали.

«Около 2:55 на 260-ом км автодороги М-4 „Дон“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, двигавшийся в направлении Москвы, столкнулся с грузовым автомобилем Scania»,

— сообщает управление МВД по Тульской области.

Погиб 54-летний водитель автобуса. Известно, что грузовик с полуприцепом до столкновения с автобусом наехал на препятствие. Точные обстоятельства инцидента выясняются. // Фото: ren.tv