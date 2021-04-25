25 апреля 2021, 08:25
Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Питкярантском районе
Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет
Вчера вечером в Питкярантском район, на 103 км автомобильной дороги Питкяранта-Салми легковой автомобиль съехал в кювет.
В результате происшествия автомобиль получил повреждения, которые потребовали квалифицированной помощи спасателей.
В 21.40 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (8 спасателей и 2 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия. Информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии