Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Питкярантском районе

Вчера вечером в Питкярантском район, на 103 км автомобильной дороги Питкяранта-Салми легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате происшествия автомобиль получил повреждения, которые потребовали квалифицированной помощи спасателей.

В 21.40 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (8 спасателей и 2 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия. Информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии