Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Кондопоге

В Кондопоге столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась сегодня днем, сообщает региональное МЧС.

По информации ведомства, 5 человек и одна единица техники привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. Машины столкнулись на пересечении Октябрьского шоссе и Пролетарской улицы. Водитель «Рено Логан» не заметил ехавший слева кроссовер. Водитель второй иномарки пытался уйти от столкновения, но не сумел. ДТП запечатлела камеры компании «Ситилинк».

Спустя несколько минут на место ДТП приехала машина скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется, сообщает МЧС.