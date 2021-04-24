В Карелии похититель алкоголя начал резать себе вены в магазине

Шокирующий инцидент произошел в одном из магазинов Петрозаводска. Мужчина, которого поймали на попытке вынести алкоголь, принялся резать себе вены на глазах сотрудников и посетителей.

О произошедшем порталу «Петрозаводск говорит» сообщил один из наших читателей. По его словам, мужчина маргинального вида пытался пронести мимо кассы бутылку спиртного. Когда его разоблачили, он разбил бутылку и осколками начал резать себе вены.

Сотрудникам магазина ничего не оставалось, кроме как скрутить дебошира, чтобы он не причинил себе еще больше вреда. Задержание заснял наш читатель. После этого работники торговой точки воспользовались тревожной кнопкой, чтобы вызвать сотрудников охранного предприятия.