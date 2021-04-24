В Петрозаводске машина вылетела с кольца из-за скользкой дороги

В столице республики автомобиль вылетел с кольца, которое соединяет Карельский, Лесной и Комсомольский проспекты. Авария произошла утром 23 апреля, но видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» было опубликовано сегодня.

Инцидент попал в объектив камеры «Ситилинка». ДТП случилось в 5 часов утра. Автомобиль, выехавший с Комсомольского проспекта, занесло, после чего он потерял управление и съехал с откоса.

Комментаторы предположили, что за рулем сидел любитель дрифта. Другие отметили, что дороги по утрам все еще могут быть покрыты льдом. // Фото: drive2.ru