Жительницу Карелии дважды за неделю обманули телефонные аферисты

65-летнюю жительницу Карелии дважды за неделю обманули телефонные мошенники. Ущерб составил 743 тысячи рублей, сообщает региональное МВД.

Первое преступление было совершено на прошлой неделе. Петрозаводчанка ответила на телефонный звонок, поступивший с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что с ее счета кто-то пытается похитить денежные средства. Он посоветовал незамедлительно отправиться к ближайшему банкомату и перевести все имеющиеся на карте накопления на определенные номера телефонов. Женщина произвела около 30 операций, переведя в общей сложности 443 000 рублей.

Спустя несколько дней на телефон потерпевшей поступил новый звонок якобы от работника службы безопасности финансового учреждения. На этот раз женщине сказали, что на ее имя пытаются оформить кредит на сумму 310 000 рублей. Чтобы избежать этого, требовалось выполнить «зеркальную операцию»: оформить кредит самой, обналичить средства и тут же погасить долг, перечислив деньги на определенные номера телефонов. Женщина отправилась в отделение банка, выполнила все условия и только после этого осознала, что стала жертвой обмана.

В настоящее время по заявлению горожанки полицией проводится проверка. Будет принято процессуальное решение, пишет пресс-служба МВД.