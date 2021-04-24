Два автомобиля разбились ночью в Карелии

Два автомобиля разбились в Карелии с интервалом в полчаса. Об этом сообщает региональное МЧС. Аварии произошли в Сегежском и Олонецком районах.

Первое ДТП зафиксировано в 3:30. На трассе «Кола» в Олонецком районе машина съехала в кювет. Для ликвидации последствий выехал сотрудник пожарно-спасательной службы. Вторая авария случилась спустя полчаса в Сегежском районе, где автомобиль наехал на препятствие.

Информация о пострадавших уточняется. МЧС напоминает: В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112).