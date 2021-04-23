Автомобиль вылетел в лесополосу на Лососинском шоссе в Петрозаводске

Сегодня в 11:50 в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль двигался по шоссе со стороны Древлянского кольца. Внезапно машина наехала на бордюр, подскочила и вылетела с дороги в лесополосу.

По данным dtpptz, обошлось без жертв. На тротуаре в этот момент, к счастью, не оказалось пешеходов.