23 апреля 2021, 19:03
Происшествия

Автомобиль вылетел в лесополосу на Лососинском шоссе в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла полет транспортного средства в карельской столице

Сегодня в 11:50 в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль двигался по шоссе со стороны Древлянского кольца. Внезапно машина наехала на бордюр, подскочила и вылетела с дороги в лесополосу.

По данным dtpptz, обошлось без жертв. На тротуаре в этот момент, к счастью, не оказалось пешеходов.

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Петрозаводск
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