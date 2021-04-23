87-летняя женщина выпала из окна в Петрозаводске

Полиция проводит проверку из-за инцидента на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

Накануне вечером, 22 апреля, из БСМП к сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о пациентке с травмами. По имеющейся информации, из окна дома выпала женщина, 1934 года рождения.

В МВД Карелии не стали называть этаж, с которого упала 87-летняя женщина, а также при каких обстоятельствах произошло ЧП. (фото donpress.com)